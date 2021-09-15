陸委會主委邱太三15日出席三三企業交流會進行「新情勢下兩岸經貿之挑戰因應」演講時表示，預期疫情早晚都會恢復，毫無疑問兩岸的經貿也會做恢復，那有一些作業跟溝通，事實上雙方都展現善意做一些調整。

他以疫苗舉例，部分台商台胞打科興或國藥疫苗，我們要不要認定其是否為國際認可的疫苗，這兩岸（政府機關）恐怕要做一些溝通，否則會造成台商等認可的問題。他說，兩岸確實有很多涉及人民跟經貿的事項，未來還是要有一些雙方的溝通，最好能找到解決辦法，才能讓交流更加順遂。

邱太三指出，我們可以看的到兩岸的情勢雖然緊張，或者是說不是那麼順暢，但雙方對於維持現狀，或者風險管控，都有盡到最大的努力。他認為，兩岸不適合這樣繼續緊繃下去，大家都有在做風險管控，不讓最壞的狀況或壞的狀況繼續下去。

他期待兩岸可以先透過人民或者是經貿交流，從人民的層次來處理，透過一個個的個案不斷累積，來做進一步的交流跟溝通。

但邱太三也強調，九二共識這麼多年來在台灣引發很多爭議，中國大陸不需要在任何的事項上，對台灣都以九二共識作為政治前提。 此外，針對美國正考慮台灣建議將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，邱太三表示樂見其成，但考慮中國當下恐有強烈反應，各方都正持續評估，這個目標及方向是確定的，只是時機點要做比較好的拿捏。

(時報資訊)