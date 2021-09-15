【時報記者莊丙農台北報導】萬海(2615)昨天召開完法說會，對於明年航運前景相當樂觀，法人今天報告指出，歐美經濟持續強勁，遠洋運價可望持續受惠，加上貨櫃船舶準班率創新低，運價難跌，認為航商2022年依舊大賺，2023年獲利也不差，貨櫃航運景氣到明後年才會達到高峰，長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)今年獲利逐季成長，明年獲利還會比今年更佳。

法人指出，目前全球主要航線8月準班率只有17.16％，不但低於正常值75％，也持續創下新低，主要缺船缺櫃及塞港所導致，也讓運價難以下跌。美西最大集裝箱港口洛杉磯港及長灘港，等待泊位開放的船舶數量創下新紀錄44艘，比罷工時候還要嚴重。

另一方面，美國8月製造業ISM客戶端存貨指數在20多年新低，以往庫存從低點補到高點至少需1.5～2.5年，法人估計補庫存期間將拉長到2023年底。

報告也認為，達飛凍漲運價，鎖住今年第4季到明年2月運價，可預期第4季獲利優於第3季。以目前運價指數超過4500點計算，2022年運價指數大跌機率低，假使運價指數均值超過3000點，2022年各航商估計EPS35到40元，但目前指數在4000點以上，估計2022年貨櫃三雄每股盈餘有機會挑戰50元以上。

(時報資訊)

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