台北市豪宅市場近年明顯回溫，新案蠢蠢欲動，整合近10年的大陸建設「共和大廈案」，近期公開，據悉每坪開價將喊到230萬元，挑戰區域最貴都更豪宅霸主地位。

台北市敦南豪宅市場，最近頗為熱鬧，除多年來在寸土寸金、素地極度缺貨下，推出的新案幾乎清一色都是大戶豪宅之外，即使整合成功、推出改建的豪宅產品，新供給戶數也相當有限，呈現量少質精的局面。

據悉，最近大陸建設整合近10年，即將推出的「共和大廈」案，預計近期推出。

調查顯示，敦南房價每坪動輒200萬元以上。先前元大建設「元大柏悅」每坪成交價突破200 萬元；至於大陸建設的「共和大廈」，在敦化南路一段巷內，據悉每坪開價230萬元，有望挑戰區域最貴都更豪宅的新霸主地位。

觀察東區商圈住宅趨勢，多數都是屋齡 20、30 年起跳的住宅大樓，以屋齡超過40年的「一品大廈」為例，每坪成交價仍站穩100萬元，仁愛路圓環周邊屋齡30、40 年的老名宅，實價也站穩百萬元，顯見該區高價住宅需求強勁。

不過敦南沿線，近年鮮少有新案釋出，上一個知名建案為屋齡10年的「元大柏悅」，以都更方式重建、每坪成交價200萬元起跳，穩坐目前最貴都更豪宅地位。

今年敦化南、北路商圈進入都更案收網階段，其中，最受矚目新案莫過於欣陸控股旗下大陸建設負責整合的「共和大廈案」，該案早期為華航起家厝，外觀造型似飛機平面，建物為屋齡將近60年、9層樓華廈、基地面積706.64 坪，土地使用分區為第四種住宅區，未來預計興建地上20層樓、地下4層，建築高度約73.6 公尺的豪宅建案。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，以區域現況來看，即便是屋齡 30年以上老名宅也需要等待釋出才有機會接手買進，主要是因為該區段開發早，已沒有大面積素地可直接興建、建商難推新案，未來都更、危老將成趨勢。

黃舒衛表示，近幾年資金浪潮未退、仍處史上房貸最低利率階段，不論是自住或是置產買氣，都在疫情解封後陸續出籠，尤其是具地段優勢、建商品牌特色的新案，更是買家首選標的，雖然都更危老整合花費時間相對長，但只要有新案釋出，買氣不會是問題。

近年，敦化南、北路沿線，指標豪宅新案輩出。其中，「敦南御所」為中興電工首次推出的都更案，於去年9月興建完成，頂樓樓中樓戶每坪成交價達225.7萬元，刷新區域成交單價新高。

富邦建設則鎖定敦化南路一段、市民大道四段口推出「富邦藝樹」，主力81-83坪、每坪開價 220-230萬元，進場短短三個多月餘戶僅剩個位數。

至於去年12月，上市建商皇翔建設董事長廖年吉也砸下130億元，收購敦南SOGO大樓的原所有權人仁愛企業公司股權，據悉未來有可能走都更路線，打掉重建。

(時報資訊)

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