經濟部統計處15日公布最新統計，食品業係我國重要民生工業之一，也是與民眾生活最息息相關的產業，在廠商致力食品開發，積極推出多樣化優質產品的帶動下，自99年起產值穩定成長(除因103年第4季發生劣質油品事件致104年產值年減1.60％外)，於102年突破4千億元水準，109 年達4,727億元，創歷史新高，較上年增加98 億元，年增2.12％，連續5 年正成長。

我國食品業今年1至6月食品業產值2,457億元，較上年同期增加178億元，年增7.80％，其中「肉類加工及保藏業」及「其他食品業」因民眾自煮及防疫儲備需求升高，分別年增9.22％及4.92％；「動植物油脂業」受原物料價格上揚影響，產值亦大幅增加56億元，年增28.11％。

展望全年，宅食經濟需求仍在，加上海運缺櫃影響部分食品進口以及農業原料上漲，推升國產供給量與市場價格，今年食品業產值可望維持正成長，再創新高。

以小類別觀察，「其他食品業」109年產值2,060億元占44％居冠，年減2.01％，中斷連續17年的正成長，主因冷藏餐食、其他烘焙炊蒸食品、精製茶等因COVID-19疫情重創觀光產業，致相關產品訂單大幅減少，惟膳食及菜餚、保健營養食品、速食麵粉條類食品等受惠防疫儲備需求而成長，抵銷部分減幅；其次為「肉類加工及保藏業」產值1,323億元(占28％)，年增7.43％，為食品業成長之最大貢獻來源，主因民眾因疫情減少外食而多自行烹煮，推升冷凍肉類、雞肉產值分別創下?史第3高、第1高，二者合計占72％。

(時報資訊)