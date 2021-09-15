【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數210.36點，跌1.77點；總計230家漲、442家跌、84家持平；委買7017862張、委賣4624836張；總成交值568.31億元。

(時報資訊)

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