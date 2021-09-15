【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17402.76點，跌32.14點；總計297家漲、576家跌、119家持平；委買27964742張、委賣19595638張；總成交值2138.71億元。

(時報資訊)

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