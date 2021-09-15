隨大陸經濟轉型升級讓新興、未來產業成為產業帶動主要力量，所在區域房價需求也很強。據第一財經依照中國房價行情平台數據，對大陸10大高新區8月的房價觀察發現，其中有4個高新區房價已超過每平方公尺5萬元（人民幣，下同），大多都高於所在城市水準。其中深圳高新區和中關村更是超過11萬元大關，凸顯高新區成為集聚年輕人、人才主要平台下，對房價支撐動力較強。

據大陸科技部火炬中心組織實施的2020年度國家高新區評價結果，當前大陸排名前10名的高新區，分別為北京中關村、上海張江高新區、深圳高新區、蘇州工業園、武漢東湖高新區、廣州高新區、成都高新區、西安高新區、杭州高新區、合肥高新區。

值得注意的是，新一線城市的金融業、總部經濟、研發設計等現代服務業，與一線城市差距較大。因此集聚了大量高端製造業的高新區，對全市經濟的引領作用更為顯著，甚至已成為所在城市房價最高、上漲最快的區域。

以蘇州工業園區為例，當前工業園區的房價已經達到了每平方公尺4萬4271元，是全市平均水準的1.9倍；再看到合肥高新區的房價也來到每平方公尺2萬8272元，是全市水準的1.36倍。

58安居客房產研究院分院院長張波析，推動房價上漲主要是需求和預期兩個層面，高新產業、現代服務業所聚集的區域往往也是人口流入相對集中的區域，勢必帶動需求的同步增長，而供給速度往往無法匹配需求增長的速度。

(時報資訊)