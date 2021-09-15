【時報記者林資傑台北報導】振樺電(8114)在POS、KIOSK及工業電腦三大事業體訂單需求強勁帶動下，2021年8月合併營收續「雙升」至今年高點。公司目標今年營收成長10～15％，毛利率維持35％左右水準，帶動獲利表現重返2019年水準，明後2年營收以續繳雙位數成長為目標。

振樺電股價8月中下探74元波段低點後回升，6日觸及80.3元後再度拉回76～78.6元區間盤整，今（15）日平盤開出後在買盤敲進下量增走揚，上漲2.71％至79.7元，截至午盤維持逾2.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

振樺電2021年8月自結合併營收7.86億元，較7月7.22億元成長8.86％、較去年同期6.97億元成長達12.9％，回升至今年高點。累計前8月合併營收56.1億元，較去年同期50.85億元成長達10.31％，續創同期第三高。

振樺電指出，上半年料件交期改變導致的缺料狀況，使客戶積極下單、急單大增，由於公司需調貨因應，導致整體達交率未達7成。下半年缺料狀況相對較能掌握應變，希望整體接單狀況回穩、不再出現大量急單，使整體達交率回到正常水準。

展望後市，若不考慮匯率影響，振樺電預期今年POS及KIOSK事業群營收可望成長30％、瑞傳的工業電腦成長10～15％，使整體營收成長達15～20％。惟加計上半年匯率干擾後，整體營收目標成長達10～15％，毛利率持穩35％左右、獲利拚返2019年水準。

同時，振樺電對三大事業體明後2年營運成長動能樂觀看待，指出已接獲不少新客戶的設計導入（Design-win）專案，預期自第四季起可望有一波較顯著成長動能，後續視訂單放量出貨時程而定，若今年營運若回到疫情前水準，明後年營收目標均繳出雙位數成長。

(時報資訊)

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