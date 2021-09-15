【時報-台北電】15日三大指數集體低開，隨後震盪下行。鈦白粉、光伏板塊大幅拉升，鋰電池股持續強勢，煤炭概念股回暖；工業母機板塊下挫，旅遊、鴻蒙概念、半導體晶片股走弱。盤中指數弱勢分化，滬指成功翻紅，創指跌幅收窄。氟化工、證券板塊拉升走強，石油開採、氫能源板塊活躍；新冠檢測、白酒板塊走弱。景點及旅遊續受打壓，曲江文旅、桂林旅遊、三特索道、九華旅遊、長白山、西安旅遊等多股下挫。
午間收盤，滬指漲0.31%，報3673.86點；深成指跌0.24%，報14591.18點；創指跌0.87%，報3208.45點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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