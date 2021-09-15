【時報-台北電】15日三大指數集體低開，隨後震盪下行。鈦白粉、光伏板塊大幅拉升，鋰電池股持續強勢，煤炭概念股回暖；工業母機板塊下挫，旅遊、鴻蒙概念、半導體晶片股走弱。盤中指數弱勢分化，滬指成功翻紅，創指跌幅收窄。氟化工、證券板塊拉升走強，石油開採、氫能源板塊活躍；新冠檢測、白酒板塊走弱。景點及旅遊續受打壓，曲江文旅、桂林旅遊、三特索道、九華旅遊、長白山、西安旅遊等多股下挫。

午間收盤，滬指漲0.31%，報3673.86點；深成指跌0.24%，報14591.18點；創指跌0.87%，報3208.45點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30502.36 -167.74(0.55%)
13:36
南韓KOSPI
3154.52 +5.69(0.18%)
13:36
香港恆生
25149.48 -352.75(1.38%)
13:41
上證指數
3653.89 -8.71(0.24%)
13:41
深圳成指
14526.25 -99.83(0.68%)
13:41
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
09/14
法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
00:05
德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14