美國打算將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，陸委會主委邱太三15日在三三會中指出，目標與方向是確定的，只是在時機上，雙方都在做比較好的拿捏。

三三會15日邀邱太三以「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」為題進行專題演講，會中，有企業問及有關美國代表處更名一事，邱太三坦言，名稱問題在美中之間有一定的敏感性。

但是，邱太三指出，中美對抗幾乎是全面性的，不管是在金融、貿易還是科技戰上，還有地緣政治上，大陸在全球軍事上也想要扮演一定的角色，這不單單引發美國的疑慮，連歐盟對大陸也有所疑慮。

邱太三說，當全球都對大陸疑慮的氛圍下，歐盟有些國家也表態我代表處的名稱全部都改為「台灣」，「這其實是國際氛圍所型塑出來的，也是我們一再的主張。」

邱太三說，目前美國國會做了決議，對美國政府而言，可以減少一個不必要的干擾，台灣方面則是一直做這樣的強烈主張，因為用台北這樣的名稱不足以代表我們在國際上提供的貢獻與友好的相處。

他說，美國現在行政部門正進行各項評估與考量，「我必須坦白講，我們政府是樂觀其成，只是大陸在這個當下會有強烈的反應。」

大陸的強烈反應，邱太三坦言，在美國來講是變動的，未來每個月或每周會有不同情勢，有的可能是在軍事上、在經濟上，或是在友邦上出現。他說，就他所知，雙方應該是很審慎的進行各項的評估，時間點是什麼時候是比較和緩的氣氛來推展，但目標與方向是確定的，只是時機上，雙方都在做比較好的拿捏。

(時報資訊)