【時報記者林資傑台北報導】CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)先前受大客戶砍單傳聞衝擊，股價在8月底觸及284元新高後一路拉回，半個月急跌近26％、下探211元。不過，公司表示客戶尚未決定，對第三季營收成長達標有信心，並持續看好下半年及明年成長動能。

同欣電股價在9日觸底強彈，近日穩步回升，今（15）日開低後在買盤敲進下翻紅放量走揚，上漲3.52％至235.5元，截至午盤維持逾2.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期續偏多操作，上周合計買超635張，本周迄今續買超405張。

同欣電2021年8月自結合併營收12.19億元，雖月減1.99％、仍年增達33.41％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收90.38億元、年增達54.74％，續創同期新高。公司先前預期，雖然客戶需求受疫情影響，但第三季營收仍可望季增個位數百分比。

同欣電日前受邀參與券商投資論壇時表示，雖然2個馬來西亞及1個越南客戶受疫情關廠影響，但8月營收表現優於公司預期。目前客戶已復工、但未恢復全產能生產，不過預期第三季營收應可達成季增個位數成長目標。

對於先前傳出上海韋爾旗下CIS大廠豪威（OmniVision）因中國大陸手機需求轉弱，大砍明年晶圓代工投片量，恐衝擊同欣電等主要協力封測廠訂單。對此，同欣電表示豪威內部目前尚無結論，後續繼續觀察，但對明年展望仍維持正向看法。

同欣電表示，公司CIS晶圓重組（RW）無論在車用或手機方面均有新客戶及新訂單爭取中，其中車用CIS封裝需求持續暢旺，包括新增產能均已滿載，預期至明年首季均無淡季效應，今年手機及車用CIS占比估自去年的6比4變為約5比5。

投顧法人認為，同欣電CIS RW稼動率去年底的85～90％降至第二季的64％，第三季預計回升至近75％，主要即是反應豪威訂單趨緩。由於RW稼動率基期較低，且車用CIS需求穩健成長、貢獻持續提升，即使豪威後續確有砍單，對同欣電營收影響將有限。

同欣電預期，四大產品線第三季成長動能依序為陶瓷基板、影像產品、混合模組及RF模組，第四季與第三季差不多，但RF模組動能將增加、使全年約與去年持平。明年成長動能預期依序為RF模組、車用CIS、陶瓷基板及混合模組。

投顧法人看好同欣電車用CIS營收明年可望成長逾30％，高毛利的RF模組需求受惠星鏈計畫逐步放量，陶瓷基板需求續強、擴產有望擴大營收貢獻，看好同欣電今明2年營收、獲利將持續創高，維持「買進」評等、目標價自267元調升至292元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意