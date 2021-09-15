【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】以觀光業為主的東南亞，新冠疫情雖尚未退溫，不過隨著泰國、越南等都將陸續解封迎接外國觀光客之際，印尼與馬來西亞也不約而同將重啟邊境。

本周，馬來西亞主要度假勝地將迎接遊客的到來。16日，麻六甲海峽內上百個島嶼中，最大的蘭卡威將首度重新開放。不過，限定已接種疫苗的觀光客，並須嚴格遵守旅遊泡泡規範。

早先於7月時，泰國普吉島就已重新開放，且為來遊玩的外國遊客接種疫苗。與泰國不同，馬來西亞尚未開放一般外國人。

大馬政府預估，到2021年底時可望有40萬名遊客造訪，預估有近4000萬美元收入。蘭卡威發展局也表示，目前會控制旅客數量，不希望有太多人來玩造成疫情擴散。

馬來西亞有約3200萬人口，共有200萬染疫，是亞洲新冠病毒感染率最高的國家之一，且疫歿者超過兩萬。不過，疫苗覆蓋率已超過半數民眾。

至於印尼，當地政府表示，打過至少一次疫苗的接種率一旦達到7成時，將考慮開放外國觀光客入境，目前是計劃在11月左右。也就是當地2.08億人口中，11月前要為1.4億打完一劑疫苗。

同時，2021年11月也是印尼政府高層，首次公開承諾將重啟邊境的日期。因為目前只有極少部分特定外國人能入境印尼。至於下一步國境鬆綁，則是要有7成以上完整接種兩劑疫苗後，初步估計是2021年的3月。

至於深受國際旅客喜愛的度假勝地峇里島，何時會對外正式開放，印尼政府表示還沒有明確時間表。

這個東南亞最大經濟體印尼，目前有超過410萬確診者，13.9萬不幸疫歿。同時，病毒檢驗陽性率也從7月下旬的31%大大減少至現今的2%。

印尼人口數居世界第4位，接種第一劑疫苗的人數排名全球第6，僅次於中國大陸、美國、印度、巴西與日本。

(時報資訊)