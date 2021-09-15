新冠肺炎讓提供民生必需品的超市受矚目，根據永慶房產集團統計全台六都行政區超市密度，其中前十名中新北市行政區便攻佔下6名，由新北市永和區位居榜首，其次則是新北市蘆洲區、三重區，名列第6的新北市中和區則為前十名中交易最熱絡者。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台灣現代家庭結構多以小家庭為主，超市較量販店更貼合消費習慣，成為購屋者的考量之一。

六都中超市密度最高的行政區由新北市永和區居冠，共有全聯、美聯社、家樂福等30家超市，平均每平方公里就有超過5家，近1年住宅單價落在45.2萬元，也是新北市各行政區中最高者，除了過橋就到北市優勢，萬大線第一期預計2025年通車，購屋需求穩定。

表、六都超市密度前十高行政區住宅單價一覽表 新北市蘆洲區、三重區則位居超市密度第2、3名，蘆洲近1年住宅單價約34.3萬元，三重近1年住宅單價則約38.5萬元。陳金萍說明，蘆洲、三重位處台北市西側，聯外道路多，生活機能不錯、房價更親民，是以台北為生活重心者的入手好選擇，未來北環線也將通過此區，同時還有二重、仁義重劃區逐步開發，激勵房市。

新北搶佔超市密度前十大行政區排名6席次，陳金萍說明，上榜的永和、蘆洲、三重、板橋、中和與新莊都有捷運行經，常住人口也是位居新北市前段班區，超市密度高實屬合情合理，呼應「台北工作、新北生活」的現象，購屋需求相對穩定，而房價也相對有撐。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，超市的開立與房市之間關係是相互影響，且大多在於人口居住密集度增多，進而有商家搶進，隨後因為居住機能健全，又再帶動房價，不過部分區域房價高的地段，規劃不走商業機能的純住宅區，採買方面可依靠私人管家，或開車外出一次採購，倒反而沒那麼多超市林立，貴氣路線並不需處處支援收銀。

(時報資訊)