華為9月14日晚間公開創始人兼總裁任正非在華為中央研究院創新先鋒座談會與科學家、專家、實習生的講話。任正非表示，華為未來要勝利，必須招到比自己更優秀的人，要國際接軌，且薪酬在當地國家要偏高，才能吸引到最優秀的人才。任正非更直接點出華為、歐拉會戰，認為鴻蒙與歐拉系統任重道遠，還需更加努力。

據了解，華為的歐拉伺服器作業系統軟體，是企業級Linux作業系統平台。早在2019年9月，華為宣佈伺服器作業系統EulerOS開源，並在2019年12月31日全面開放。

據任正非介紹，歐拉正在大踏步前進，定位是瞄準國家數位基礎設施的作業系統和生態底座，承擔著支撐構建領先、可靠、安全的數位基礎的歷史使命，既要面向伺服器，又要面向通信和即時操作系統，這是一個很難的命題。

據《中國證券報》引述任正非說，未來資訊社會的數位化基礎架構核心是軟體。數位社會首先要終端數位化，更難的是行業終端數位化，達成才可能建立起智慧化和軟體服務的基礎。

他說「鴻蒙、歐拉任重道遠，你們還需更加努力。鴻蒙已經開始了前進的步伐，我們還心懷忐忑地對它報以期盼。」

另據華為9月13日公布數據顯示，短短3個月Harmony OS 2升級用戶數突破1億。截至8月已有超過1000家硬體生態廠商加入HarmonyOS Connect（鴻蒙智聯）品牌，超過300家應用和服務夥伴已開發HarmonyOS應用和服務，HarmonyOS開發者數量超130萬，較去年增長超過10倍。

(時報資訊)