電動車新創公司Rivian創辦人暨執行長史卡林格（RJ Scaringe）14日（周二）在推特宣布，該公司首款R1T皮卡車已經自伊利諾州諾默爾（Normal）廠房出貨，這使得Rivian超前特斯拉、通用等對手，成為第一家推出電動皮卡車的業者。

史卡林格在推文指出，「經過數月的打造，我們第一輛交貨給顧客已駛離諾默爾的生產線。我們團隊同心協力讓此刻成真。迫不及待想把這批車交到客戶手中！」

他並貼出多輛R1T電動皮卡車在組裝線、員工一同歡呼的照片。Rivian發言人證實，所生產的車款作為銷售用，但不願透露細節。

(時報資訊)

#特斯拉 #通用 #Rivian #電動皮卡車

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