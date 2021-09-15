MIH第一代電動車將亮相！由鴻海（2317）與裕隆（2201）兩大集團合作首輛台製電動車意外在運送過程中曝光，「話題十足」引發車迷高度期待，電動車概念股15日買單點火。泛鴻海集團機構件大廠乙盛-KY（5243）亮燈漲停，裕隆（2201）、中碳（1723）也同步勁揚逾3％，電動車概念股「充飽電再衝」。
電動車需求火熱，預期國內市場今年年底前有望迎來Mercedes-Benz、BMW、Porsche、KIA等8大品牌陸續登場。此外，由鴻海、裕隆聯手打造的首輛「台製電動車」也意外曝光，預計將於10月亮相，為電動車供應鏈再添話題。帶動台股電動車族群買盤進駐，包括乙盛-KY漲停、重返60元整數關卡；裕隆、大亞、中碳則大漲2～5％。
據調研機構EV Sales指出，去年全球電動車銷量預計將突破三百萬輛，預計至2025年，全球電動車銷量將逾1,500萬輛，年複合成長率近四成。
受到經濟、疫情不確定性影響，加上企業稅率上調可能性增溫，美股四大指數14日全面收黑，也拖累台股15日走勢。台股長假前夕觀望氣氛濃厚，量能遲遲未能放大，法人預期，台股在中秋連假前夕都將呈現整理態勢，具備中長線利多之題材個股，此時將相對受市場資金青睞。
(時報資訊)
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