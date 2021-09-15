（興富發狂砸24.23億元，成功得標桃園青埔青山段440地號2,284.85坪土地，並大膽預言：「青埔房價一定會正式進入每坪5字頭的時代！」。圖∕興富發建設集團提供）

「購地王」興富發建設（2542）昨（15）日競標桃園市政府公開標售土地，大有斬獲，子公司齊裕營造大手筆砸下24.23億元，成功得標桃園市大園區青山段440地號土地2,284.85坪。興富發建設副總經理廖昭雄表示，從宏普（2536）得標中壢青芝段土地每坪單價高達151.3萬元來觀察，「等於宣告，青埔房價一定會正式進入每坪5字頭的時代。」興富發也持續重押桃園青埔，預計年底前推出青埔百億指標大案。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，青埔特區是近年北台灣都會區最熱門的一級戰區，興富發集團近幾年持續重押，加碼購地、推案。預計年底前，將在青埔推出總銷超過百億的大案，目前評估，每坪開價一定會在4字頭以上。

昨天興富發公告，成功得標的大園青山段440地號土地，面積達2,284.85坪。

廖昭雄表示，這塊青山段440地號土地，位於領航南路，距離此次公開標售最高單價「地王」每坪151.3萬元青芝段土地不遠。興富發得標後，未來規劃方向，1~3樓可能朝向商業使用、樓上則規劃為住宅。

至於這塊土地未來的每坪開價、總銷金額？廖昭雄表示，目前尚未確定，不過從宏普以每坪151.3萬元成功得標的青芝段土地，已經刷新區域單價新高紀錄，進一步觀察，「也已經宣告青埔一定會正式進入每坪5字頭的時代！」

據住展房屋網調查，目前全桃園市推案量已達1萬1,000多戶，僅次於新北市約1萬4,000戶；其中，中壢區推案量共有2,700戶的大量，是全市推案量最多的區域之一。

住展統計，中壢區推案最集中、最多的莫過於青埔高鐵特定區，多達1,900餘戶，再加計大園區隸屬青埔特區內的建案，合計推案量已達2,300餘戶，可謂是全桃園市推案量最集中、最火熱的區塊之一。

桃園高鐵青埔特定區，區內建設利多題材不斷，除有桃園高鐵車站、全市唯一通車的捷運機場線、華泰名品城oultet、水族館、新光影城、IKEA等商場先後開幕營運，未來還有與機場捷運A19站共構的環球購物中心加入，而站前逾3.2萬坪的地上權招商也已啟動，加上桃園流行音樂露天劇場、桃園市立美術館都落腳於青埔特區內，將使得青埔成為國際化、現代化的都會區，區域遠景可謂是全市最強，因而吸引北中南各地建商爭相卡位，房市推案量年年攀高。

(時報資訊)

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