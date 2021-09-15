日系外資看好智伸科掌握電動汽車關鍵零組件生產技術，可隨電動車逐漸成為市場主流而受益，併購旭申國際效益逐漸顯現，首度將智伸科列入個股追蹤名單且給予「買進」評等，目標價上看220元，預期今年EPS上看10.03元，創史上新高。15日股價上漲4.0元而以170.0元開出，目前呈現大漲走勢。

日系外資認為，智伸科生產金屬零組件廣泛運用在汽車、醫療、消費電子、運動及半導體等領域，尤其汽車安全及傳動系統零件產品涵蓋汽油缸內直噴（GDI）、雙離合變速箱（DCT）及無段自動變速箱（CVT），其中GDI和DCT市場滲透率逐年提高，汽車和電動車產業是智伸科主要成長動能，其次是醫療及電子領域。預估智伸科2021～2023年年複合成長率達19％；2021～2023年獲利成長率分別為69％、22％、18％。隨著營收規模增加、毛利率提升，預估2021～2023年EPS分別上看10.03元、12.19元、14.39元。

智伸科8月汽車傳動及安全系統關鍵零組件出貨因汽車廠缺車用晶片影響而下滑，醫療及運動等產業零組件出貨暢旺，8月合併營收7.14億元，年增3.95％；前八月合併營收59.15億元，年成長35.0％，雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，智伸科汽車事業部今年因疫情趨緩，客戶出貨開始回溫，截至目前為止，汽車事業部出貨比較去年成長。整體來說，全球汽車產業仍受車用晶片影響，這可從市場的各項數據看到，包括終端經銷商因庫存下降而在8月降低銷售等，智伸科仍保守看待接下來走勢，目前感受客戶9月初拉貨力道比8月初增加，期望車用晶片短缺問題，可在第三季底第四季能夠逐步緩解，帶動後續出貨動能。

智伸科指出，智伸科目前醫療、電子等零件都按生產排程如預期規劃，第四季加入新產品量產出貨，多元產業產品線，有助智伸科今年營運穩健成長。

(時報資訊)

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