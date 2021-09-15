【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在獲利了結賣壓持續籠罩下，周三日股早盤下跌，失守前一日創下的30年新高。

由於投資人對新政府有所憧憬，以及看好將推出新的經濟激勵措施，過去兩周來日股表現強勁。

周三日經225指數晨收下跌0.52%，為30,510.05點。該指數周二站上30,795.78點，改寫今年2月創下的高點，並創下1990年8月以來新高。

東證一部指數今日早盤收跌1.01%，為2,097.56點。

日本執政黨自民黨將在9月29日進行黨魁選舉，現任疫苗部長河野太郎被視為是出線機率頗高的候選人。

三井住友信託資產管理公司資深經濟學家Naoya Oshikubo表示，市場已經漲得有點太多、太快了。投資人現在想看看自民黨的黨內選舉結果。雖然河野似乎被視為改革派，但目前尚不清楚他將採取什麼樣的經濟政策。

北京當局正在加強對科技產業的整改力道，軟銀集團大跌5%，投資人擔心該科技投資大戶對阿里巴巴和其他中國科技公司的曝險程度。

建商股下跌2.4%，在主要類股中表現最差。分析師表示，這可能是受到陷入困境的中國房地產股所波及。

隔夜蘋果在發布最新iPhone 13系列手機和其他新產品後股價收低，受此影響，蘋概股普遍下跌，村田製作所跌2.8%，Ibiden跌2.0%。

(時報資訊)