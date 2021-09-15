【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華銀行今年5月取得金管會核發「高資產客戶新財管方案」(財管2.0方案)執照，上月底正式開辦「財管2.0」業務，推出買賣外國債券商品不受信用評等限制的服務。國泰世華銀行表示，首波將協助私人銀行團隊所服務的億級客戶申請成為高資產客戶，透過國泰金控的集團資源挹注，將可提供更多元且更具國際視野的投資商品。

針對財管2.0業務開辦，國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示，首波將全力協助現有的億級客戶申請成為高資產客戶。取得身分後，客戶不僅在投資交易行為上更為便利，在投資標的上隨著相關限制的放寬，透過國泰世華平台買賣外國債券將不再受信評應達BB等級以上規定之限制，可納入信用評等較低但具長線投資價值的外國政府公債，或是評等具有調升潛力的公司債券等，對於台商客戶在布局國際化資產配置時將會更具彈性。

至於高資產客戶的資格認定，依法除了財力需達新台幣1億元以上，還必須具備一定的專業知識、交易經驗及風險承擔能力、且同意簽署為高資產客戶，並經銀行審查認定後方能申請通過。

國泰世華銀行近年來與國泰金旗下各公司合作，並透過67個海外服務據點，尤其進駐在金融重鎮香港及新加坡的據點運作日益成熟，未來將接軌國際依法為客戶引進多元投資商品，協助客戶在投資配置時兼具廣度及深度，提升資產組合配置的靈活度與運用效率，成為推動財管2.0業務的最大優勢。

(時報資訊)

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