【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數210.05點，跌2.08點；總計227家漲、421家跌、95家持平；委買6813617張、委賣4483084張；總成交值473.05億元。

(時報資訊)

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