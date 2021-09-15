【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17375.45點，跌59.45點；總計270家漲、565家跌、147家持平；委買27093192張、委賣18902019張；總成交值1743.96億元。

(時報資訊)

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