宏大拉鍊董事長洪寶川，將公司當作自己小金庫，佯稱供應商要求提前支付現金，2009年1月到2014年4月挪用公司資金，被控詐欺、背信等罪，士林地院考量，洪與公司已經達成和解，賠償利息損失，考量他將資金用於炒股，現仍在法院審理中，依違反商業會計法中的利用不正方法致生不實3罪，分別判處徒刑5月、6月、5月，應執行徒刑1年2月，得易科42萬罰金，可上訴。

洪寶川在2009年1月間，告訴宏大龍潭廠廠長、會計部門，供應商石光銅業要求提前支付貨款，並改為支付現金，借用貨款282萬餘元。2011年4月，佯稱供應商冠宇公司配合代工公司趕貨，要求貨款改為現金月結，將340萬餘元提領後用於私人週轉。2014年2月，再稱已與石光公司講好，借用2014年1月的貨款，要求弘大財務部門將259萬餘元的貨款，交給洪寶川，3筆分別挪用51天、99天、70天，導致公司有2716元的利息損失。

洪寶川坦承犯下詐欺取財罪，法官考量宏大公司並沒有另外支付款項給予石光、冠宇公司，洪已賠償宏大利息損失，並達成和解。

判決指出，洪寶川佯稱供應商已經更改付款條件，詐取宏大應支付的貨款，影響全體股東權益，判處應執行1年2月，另外，法官考量洪寶川涉高買操縱公司股價，經高等法院判處徒刑6年，案件仍在最高法院審理中，為不影響洪家庭、經濟過劇，宣告得易科罰金。

(時報資訊)

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