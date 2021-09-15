趨勢科技發布最新報告指出，2021上半年趨勢科技攔截的電子郵件威脅、惡意檔案與惡意網址數量高達409億，較去年同期增加47％。趨勢科技表示，勒索病毒仍是今年上半年最主要的網路資安威脅，根據趨勢科技的偵測資料顯示，2021上半年勒索病毒攻擊以亞洲地區為大宗，占了全球的60％。其中銀行產業遭勒索病毒攻擊的數量較去年同期暴增1,318％。

趨勢科技也表示，除此之外，駭客集團依然持續瞄準大型機構發動攻擊，他們會與其他駭客合作來取得進入目標機構的網路存取權限，並運用進階持續性滲透攻擊（APT）工具和技巧來竊取受害者的資料，然後再將資料加密。

值得注意的是，現今的攻擊者善於使用「雙重勒索」攻擊手法威脅企業並竊取有價值的企業資料，除了要求支付贖金以換取資料解密之外，駭客還可能以洩露機密資料來威脅企業，對於擁有知識產權的企業將會是嚴重的問題，恐將面臨面臨監管處罰、訴訟和聲譽損失。

而除了勒索病毒以外，2021年上半年值得關注的資安威脅情勢還包括如客藉COVID-19疫情復燃趁機作亂，變臉詐騙（BEC）攻擊增加了4％；虛擬加密貨幣挖礦程式是本次報告中偵測數量最多的惡意程式，其數量在近幾個月已超越了WannaCry和網頁後門（web shell）。

此外，Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫發現770個漏洞，較去年2020上半年稍微減少（2％）。而短影音夯，趨勢科技共偵測到164個COVID-19詐騙相關的惡意應用程式，其中有54％都是假冒TikTok。

(時報資訊)