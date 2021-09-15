【時報記者林資傑台北報導】封測廠力成(6239)及旗下超豐(2441)受惠記憶體封測需求回溫、邏輯IC封測需求持續供不應求，2021年8月合併營收同步「雙升」改寫新高。法人看好第三季營收可望同步改寫新高，第四季亦有機會續締新猷，其中對力成維持「買進」評等、目標價122元不變。

力成股價近期於107～112.5元區間盤整，今日開高後欲振乏力，受賣壓出籠拖累翻黑下跌2.69％至108.5元，在封測族群中表現偏弱。超豐股價2日觸及96.9元波段高點後拉回，今日開高後亦翻黑下跌1.82％至86.1元，早盤維持約1％跌幅。

力成2021年8月自結合併營收75.38億元，月增0.23％、年增達19.61％，連5月改寫歷史新高。而超豐2021年8月自結營收18.11億元，月增3.18％、年增達41.2％，連2月改寫歷史新高。

累計力成2021年前8月自結合併營收541.08億元、年增6.42％，續創同期新高。超豐累計2021年前8月營收125.96億元、年增達34.33％，亦續創同期新高。

力成先前法說時表示，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，預期下半年營收可望逐季成長。公司因應市場需求將持續擴產，預期邏輯營收貢獻將續升，全年資本支出估自150億元調升至170億元，並將適度漲價反應原材料成本上漲。

超豐亦指出，既有客戶和新客戶下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍為需求大於供給，持續看好下半年需求及營運成長。

投顧法人指出，力成第三季營運成長動能以DRAM及邏輯產品為主，稼動率拉升有助毛利率持穩第二季高檔，看好第三季營收季增高個位數百分比，帶動獲利雙位數「雙升」、同步改寫新高，每股盈餘（EPS）估逾3.1元。

超豐在產線稼動率迅速恢復下，7、8月營收連創新高，目前稼動率維持95～96％高檔水準，訂單能見度已達第四季，下半年營運動能強勁。法人看好超豐9月營收將再創新高，帶動第三季營收季增逾1成、改寫歷史新高，第四季亦可望續締新猷。

力成致力拓展邏輯IC封測業務，分散偏重記憶體封測營運風險，目標今年邏輯營收貢獻提升至30～35％。投顧法人指出，雖然近期記憶體市場需求雜音不斷，但上游客戶新產能持續開出，後段封測訂單仍滿載至年底。

而邏輯封測需求持續暢旺，但面臨產能短缺問題，力成旗下超豐打線封裝持續供不應求，並對此繼續擴產因應。而車用相關亦為另一成長動能，需求主要來自力成子公司Tera Probe，公司已提早擴產，投顧法人看好未來車用相關占比有機會達晶圓測試營收35～45％。

投顧法人看好力成今年記憶體產品營收成長個位數、邏輯產品營收成長雙位數百分比，帶動集團營收成長5～10％、改寫新高，毛利率及營益率挑戰近10年高點，帶動獲利年增逾3成、挑戰90億元新高，每股盈餘估逾11元。力成不評論法人評估數據。

(時報資訊)

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