華為創辦人任正非上月在發表談話表示，華為這兩年被美國打壓，處在戰略生存和發展的關鍵時期，不僅不混亂，反而是內部更加團結；而現階段研究6G是未雨綢繆，搶占專利陣地，不能因為沒有專利而受制於人。

2019年5月，美國將華為列入實體清單，限制美國企業供貨給華為。2020年5月，美國對華為的製裁進一步升級，使用美國技術或者設備的企業給華為生產芯片需經過許可。此後，華為晶片供應遇到難題，也讓華為手機出貨量大幅下滑。

新浪財經報導，任正非8月2日在華為中央研究院創新先鋒座談會上表示，華為被美國打壓的這兩年，人力資源政策從未變過，工資、獎金發放一切正常。華為從兩年前在混亂的驚恐中反應過來，形成今天的陣列。

任正非表示，華為處於戰略生存及發展的關鍵時期，這時需要吸引全世界最優秀的人才，不要過分強調專業，只要他足夠優秀，願拿著手術刀來參加我們的戰鬥。

對於美方打壓，任正非說，「這兩年我們受美國的制裁，不再追求用最好的零部件造最好的產品，在科學合理的系統流量平衡的方法下，用合理的部件也造出了高質量的產品，大大地改善了獲利能力。」

任正非還談到，研究6G是未雨綢繆，搶占專利陣地，不能因為沒有專利而受制於人。他指出，「過去強調標準，是我們走在時代後面，人家已經在網上有大量存量，我們不融入標準，就不能與別人連通。但當華為領跑世界的時候，就不要受此約束，敢於走自己的路，敢於創建事實標準，讓別人來與我們連接。」

(時報資訊)