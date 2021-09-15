全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（15）日表示，疫情緩和後，房市將邁向年度旺季，預期「928檔期」推案量、銷售量，將明顯大增；再加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，據統計，新北市今年前8個月不動產交易累計達4萬2,587棟，較去年同期年增9.2％，後疫期房市明顯已回歸基本面。尤其，具備人口紅利的區域買盤，更是受到強力支撐。

賴正鎰表示，他預期「928檔期」推案量、銷售量，將明顯大增；再加上年底進入交屋旺季，房市交易會更旺。

賴正鎰認為，疫情與政策打炒房，原本被視為是今年影響房市的兩大隻「黑天鵝」，但從現況來看，房市反而因為營建工資及原料漲幅高，大家很擔心房價愈來愈貴而趕緊出手，而擔心通貨膨脹的高資產族，也重新作資產配置。

他說，房地合一稅與實價登錄 2.0 正式上路 2 個多月來，房價與成交量持續上揚，市場爆出北台灣「928檔期」推案量可能創新高的預言，其實就是建商已嗅出疫情加打房的房市沈澱之後，已有明顯的遞延性買氣。

他分析，其中新北市家戶成長最快的新莊區，交易量緊追板橋，儼然成房市交易最熱區。像是鄉林3年前在新莊副都心推出的預售建案「鄉林淳真」，歷經半年就快速完銷，將於今年 12 月完工交屋。

他看好新莊區未來發展，將在新莊覓地推案。新莊除了有行政院第二行政中心，還有三大捷運線加持的軌道經濟，包括機場捷運、新北環狀線、捷運新莊線，生活機能相當便捷。

最近緊臨新莊副都心的新泰塭仔圳重劃區，正在進行拆遷，橫跨新莊和泰山，占地400 公頃號稱全國第三大重劃區，即將進行市地重劃，工廠黑鄉印象將大翻身。未來挾著周邊新北知識產業園區龐大產業聚落人口，又鄰近機場捷運、台 65 快速道路及國道中山高，生活機能優越，預料將很快成為推案一級戰區。

據悉，包括華固、潤泰新、海悅、寶佳、茂德等建商都提前插旗。

(時報資訊)

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