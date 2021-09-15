【時報記者沈培華台北報導】美國可能調漲企業稅，周二華爾街股市三大指數收黑。台積電ADR小跌，台積電(2330)開低走低，台股電金傳大型權值股漲少跌多，台股開平走低，盤中大跌逾百點至17316點，在短期均線5日線之下，守住月季線關卡。中秋連假前只剩三個交易日，無量難拉抬指數上攻，盤中長榮(2603)等貨櫃三雄股價翻紅，收斂跌勢。

美國通膨出現緩解跡象，但經濟的不確定性，以及調漲企業稅的可能性持續升高，使投資人信心受挫，周二華爾街股市三大指數收黑。周二收盤，道瓊工業指數下跌292.06點或0.84%，為34,577.57點。標普500指數跌25.68點或0.57%，為4,443.05點。那斯達克指數跌67.82點或0.45%，為15,037.76點。

費城半導體指數周二相對抗跌，但台積電ADR下跌0.43%，聯電ADR下跌1.73%；蘋果發表出4款新iPhone但股價下跌0.96%，台積電供應新iPhone的A15晶片，法人看好將是最大受惠者，但今日台積電股價開低走低。

由鴻海(2317)與裕隆(2201)兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲打造的第一輛電動車正式抵達台灣，目前已停駐在裕隆新店廠區，照片提前曝光，預計在10月18號鴻海科技日正式亮相，激勵鴻海、裕隆股價上漲。

台股在中秋四天連假前，成交量持續萎縮，對多方持續上攻不利。法人預期，短線下檔支撐為月線約17,173點附近，壓力為17,600點附近。

台股加權指數上周突破季線後，本周連續2個交易日季線附近呈現多空震盪，成交量無法有效放大來克服上檔賣壓；今日尾盤台指期結算，預計順勢結算。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意