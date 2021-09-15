【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)隨著先進製程比例逐年提高，應用在AI和HPC領域的案子進入量產數也隨之穩定增加，加上7奈米以下的NRE(委託設計)營收佔比提高，都有助於毛利率的提升，創意今早盤一度上揚約2%，相較大盤抗跌，惟盤中漲幅收歛，回到平盤附近震盪。

創意在先進製程有台積電(2330)當靠山，創意採用HBM3、GLink 2.5和SerDes IP整合至台積電CoWoS先進封裝技術中，實現了高頻寬、低延遲及低功耗的多晶片互聯。在5G於全球布建持續擴張下，高速傳輸、AI等市場快速成長，創意應用在AI(人工智慧)和HPC(高速傳輸)領域的案子，預計下半年將有4個專案進入量產，亦將使創意今年毛利率高於去年，且2022~2023年營收可望明顯成長。

由於創意的合約負債金額約領先營收認列2~3季，第二季創意的合約負債金額約45億元，而2020年創意的新案貢獻是5%，法人預估，創意2021年新案的貢獻可佔營收18%、到2025年新案貢獻將擴大至50%，從這個趨勢來看，預估2022~2023年的營收將優於2021年水準。

創意今年預計會有51個NRE新案，其中，約有30~50%將於2022~2023年進入量產，雖然創意預估 今年來自NRE的營收跟2020年相當，但由於2018~2020年投入於高階製程，即5奈米、3奈米，加上先進封裝(CoWoS)的研發，將在今年發酵，7奈米以下的NRE營收佔比提高，有助於毛利率的提升。

(時報資訊)

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