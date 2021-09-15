在全球經濟復甦下，將帶來更高的消費支出，新興市場股市充滿大量投資機會，然而須面對新的資本性支出週期，及對特定成長型行業更強的控管，投信看好估值較低的新興市場價值型股，將開始啟動反彈，加上企業獲利支撐，可望帶來龐大投資機會。

瀚亞投資預期，疫情過後幾年，預料金融市場並不會複製剛結束的全球金融危機（GFC）過後的十年走勢，將會進入新一輪因為產業轉型帶來的多頭趨勢，更類似之前所經歷的經濟復甦期，例如網路泡沫破裂後的復甦期。進一步來看，全球金融危機過後初期，各國政府推出一些有史以來最嚴厲的財政緊縮計畫，試圖恢復金融體系，在這種財政緊縮情況下，企業投資水準來到低檔，造成經濟增長溫吞且充滿不確定性。政府希望動員消費者去槓桿化，央行則在遏制任何通膨跡象。

瀚亞投資說明，反觀這次疫情帶來的危機，各國推出前所未有的財政和貨幣擴張計畫，專注於扶持實體經濟增長，非僅僅關注銀行體系的流動性和財務體質。與此同時受疫情影響，過去18個月消費受到抑制，導致全球儲蓄達到歷史高位，預計這將在短期內推升消費者需求。且政府基礎建設支出，還有企業支出，也將迎來較大的上漲週期，更高利率往往利多金融、能源和工業等週期性行業。

隨著全球經濟復甦，許多產業迎來強勁的盈利修正趨勢。瀚亞投資表示，可看到過去三個月中，全球盈利修正趨勢保持正向，大多數行業上修多於下修，其中，能源、原材料和銀行等週期性行業的盈利修正最為積極，這對價值股投資是好兆頭。相較於成長股和優質股，價值股估值近年出現極大落差與低估，也是看好目前新興市場價值股的主要原因。

ESG將是下一個十年的重要特徵，瀚亞投資認為，隨消費者和公司逐漸擺脫高碳消費，需要在實體經濟進行大規模的基礎設施和資本性支出投資，尤其是新興市場國家，更能在實體經濟領域發揮的價值型產業，例如金融、工業和公用事業等，可望更明確展現出其價值。

(時報資訊)