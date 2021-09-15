受美股拉回、Delta病毒延燒拖累，近期台股位於高位震盪，從目前公布的疫調資料來看，本波疫情應仍可控，加上疫苗覆蓋率持續提升，疫情衝擊應不會像5月那波嚴峻，台股目前站上季線並守穩月線，但量能急縮，觀察後勢成交量能漲時能否回溫，產業前景佳及營收表現佳，在指數震盪下，布局台股基金聚焦第四季電子旺季。

日盛上選基金研究團隊表示，8月製造業PMI上揚至62.1，已連續十個月維持在60以上的水準，出口達395.5億美元、年增26.9％，續創歷年單月新高，其中電子零組件與資通訊設備，受惠新興科技與數位轉型商機挹注，單月出口值雙創單月新高。經濟基本面持續報佳音，接下來即將邁入傳統美國消費旺季，企業拉貨需求可望延續強勁動能，預期台股上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高，預估指數有機會逐步墊高。

日盛上選基金研究團隊指出，產業方面包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。其中供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主。傳產則看好第四季將進入需求旺季的鋼鐵族群。

因AI、IoT、雲端運算、電動車與5G等新興科技應用的長期結構性需求，半導體需求呈結構性改變，研究機構預估產能將一路吃緊到2022年，半導體成長速度加快。新iPhone如期在美國時間9月14日發表，5G汰換需求可望持續擴張，2022年5G手機滲透率挑戰50％，相關供應鏈營收動能有望回升。

(時報資訊)