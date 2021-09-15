蔡英文總統日前表示，針對兩岸貿易，未來目標要擺脫對大陸產品的高度依賴，讓台灣的貿易夥伴與投資更加多元化。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（15日）在例行新聞發佈會上指出，今年以來，兩岸經貿交流合作保持良好發展態勢。兩岸貿易、投資大幅增長，金融合作持續深化，經貿交流熱度不減。概括起來有四方面進展。

朱鳳蓮表示，一是兩岸貿易大幅增長。據大陸海關總署統計，今年1至8月，兩岸貿易額2088.2億美元，同比增長31.8％。其中，大陸對台出口503.2億美元，同比增長33.4％；大陸自台進口1585億美元，同比增長31.3％。今年以來，兩岸貿易額、大陸對台出口、自台進口增速均高於30％，顯示兩岸經貿合作動力持續增強。

朱鳳蓮表示，二是台商對大陸投資保持增長態勢。據大陸商務部統計，今年1至7月大陸新批准台資項目3552個，同比增長47％；實際吸引台資6.4億美元，同比增長9.6％。今年以來，新批准台資項目數、吸引台資金額持續大幅增長，充分表明台商持續看好大陸巨大的內需市場、完備的產業體系、強大的生產製造能力和廣闊的發展前景。

朱鳳蓮表示，三是兩岸金融合作持續深化。長春英利、南僑食品、華利集團、東亞機械等4家台企今年在A股上市，目前在大陸A股上市台企增加到42家。中富電路、炬芯科技上市申請已獲准，上海冠龍、合富醫療等正積極申請上市。台北富邦銀行、台中銀證券投資信託、凱基國際（香港）等台資金融機構也積極申請合格境外機構投資者資格（QFII），參與大陸證券市場投資。

朱鳳蓮表示，四是兩岸同胞經貿交流熱度不減。在確保疫情常態化防控基礎上，有關省市先後舉辦「深化魯台合作推進會」、川渝兩地「台企西部行」、「長三角地區項目推介會暨台商台青走晉來」、「2021海口台商峰會」、「台商台企吉林行」等活動，推動一批符合大陸產業發展方向的項目對接落地。大陸有關部門在湖南設立海峽兩岸產業合作區，為台資企業在中部發展搭建平台。圍繞落實落細「農林22條措施」，四川、江蘇、黑龍江等地舉辦幫助台資農業林業企業發展的政策推介、經驗交流等活動，支持台農台企參與鄉村振興戰略，深化對台農業林業交流合作。

朱鳳蓮表示，事實充分證明，大陸始終是廣大台灣同胞、台資企業投資興業的最佳選擇。兩岸加強經貿合作，台灣經濟才能有更好發展，台灣同胞才能更多獲益受惠。民進黨當局一再干擾、阻礙兩岸經貿合作是不智的，也不可行。

(時報資訊)