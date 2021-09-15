大陸國家統計局今（15）日發布的2021年8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計資料。資料顯示，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月漲幅回落或繼續下降。

資料顯示，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月漲幅回落或繼續下降。8月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.3％，漲幅比上月回落0.1個百分點。一線城市二手住宅銷售價格月漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點。

8月二線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格由上月的月漲0.2％轉為持平。

三線城市新建商品住宅銷售價格月比由上月上漲0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格月降0.1％，連續兩個月下降。據海報新聞分析，隨著信貸等政策持續發揮效應，加上淡季效應，三線城市的房市成交進一步降溫，房價漲幅收窄。

34個城市下跌，最大跌幅增加。8月二手房價格月比下跌的城市有34個，比前期增加7個。

可以看出，在調控不斷升級加碼的背後，房市不斷降溫，市場情緒也發生轉變。雖然從下跌城市來看，主要是三、四線城市。但一些二線城市上漲動力也在減弱，比如杭州只上漲0.2％，漲幅比7月減少0.3個百分點。合肥、武漢出現停漲。

(時報資訊)

#大陸 #房市 #二手住宅 #價格 #房價

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30552.41 -117.69(0.38%)
13:26
南韓KOSPI
3157.43 +8.60(0.27%)
13:26
香港恆生
25101.12 -401.11(1.57%)
13:31
上證指數
3653.50 -9.10(0.25%)
13:31
深圳成指
14522.75 -103.33(0.71%)
13:31
英國FTSE
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法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
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德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

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