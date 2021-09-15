國際評級機構惠譽表示，中國恒大債信事件的影響可能更為廣泛，如果恒大違約，預計多個行業可能會面臨更高的信貸風險。

香港信報15日報導，惠譽發布的最新報告指出，該行認為恒大債務違約將加劇大陸房屋建築商信用的兩極化，並可能對一些較小型銀行產生不利影響，不過其認為對銀行業的整體影響是可控的。惠譽在上周剛將中國恒大的評級由CCC+下調至CC，說明其認為可能發生某種形式的違約。

近期深陷流動性危機的大陸房地產業巨頭恒大集團，在「金九銀十」的房產銷售高峰期進一步跌落谷底，集團14日上午公告9月份房產銷售將大幅下滑，並對集團現金流及流動性造成巨大壓力。該消息重擊市場情緒，當日恒大系股價暴跌，其中恒大汽車更重挫24.66％，並拖累香港恒指收盤大跌逾300點。

(時報資訊)

#恒大 #惠譽 #債信

主要市場指數

紐約道瓊
34577.57 -292.06(0.84%)
05:19
S&P500
4443.05 -25.68(0.57%)
05:19
Nasdaq
15037.76 -67.82(0.45%)
05:16
費半指數
3449.39 -0.29(0.01%)
05:16
日經225
30552.41 -117.69(0.38%)
13:26
南韓KOSPI
3157.43 +8.60(0.27%)
13:26
香港恆生
25101.12 -401.11(1.57%)
13:31
上證指數
3653.50 -9.10(0.25%)
13:31
深圳成指
14522.75 -103.33(0.71%)
13:31
英國FTSE
7034.06 -34.37(0.49%)
09/14
法國CAC
6652.97 -23.96(0.36%)
00:05
德國DAX
15722.99 +21.57(0.14%)
09/14

延伸閱讀