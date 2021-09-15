國際評級機構惠譽表示，中國恒大債信事件的影響可能更為廣泛，如果恒大違約，預計多個行業可能會面臨更高的信貸風險。
香港信報15日報導，惠譽發布的最新報告指出，該行認為恒大債務違約將加劇大陸房屋建築商信用的兩極化，並可能對一些較小型銀行產生不利影響，不過其認為對銀行業的整體影響是可控的。惠譽在上周剛將中國恒大的評級由CCC+下調至CC，說明其認為可能發生某種形式的違約。
近期深陷流動性危機的大陸房地產業巨頭恒大集團，在「金九銀十」的房產銷售高峰期進一步跌落谷底，集團14日上午公告9月份房產銷售將大幅下滑，並對集團現金流及流動性造成巨大壓力。該消息重擊市場情緒，當日恒大系股價暴跌，其中恒大汽車更重挫24.66％，並拖累香港恒指收盤大跌逾300點。
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