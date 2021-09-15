金融時報(Financial Times)14日報導，在上星期（9日）的電話通話中，美國總統拜登(Joe Biden)曾提議與大陸國家主席習近平進行面對面高峰會，但兩人未能達成協議。

拜登9日與習近平進行了7個月以來的首次通話，兩人對談90分鐘。金融時報引述多位聽取簡報的消息人士報導，習近平並未接受拜登的提議，而是堅持美國應停止對北京發表刺耳的言論。

對於金融時報的報導，白宮尚未立即回應置評的要求。但一位聽取簡報的消息人士證實，這項報導是正確的。消息人士說，「習近平顯然暗示，兩國的基調和氣氛，必須先改善」。

中國駐美國大使館對此尚未發表回應。

金融時報引述其中一位消息人士指出，拜登提出高峰會的構想，做為後續與習近平接觸的數個可能性之一。而拜登也不預期習近平會很快回應。

報導引述美國官員指出，習近平並未支持高峰會的想法，而白宮認為，這可能與新冠疫情有關。

報導稱，這也導致一些美國官員得出結論，認為北京方面仍在對華盛頓採取強硬態度。

今年10月將在義大利舉行的20國集團(G20)高峰會，被認為是拜登和習近平可能舉行面對面高峰會的場合。但自新冠疫情去年初在全球蔓延以來，習近平至今未曾離開過中國。

在9日的通話中，拜登和習近平都同意，必須確保兩國之間的「競爭」，不會演變成「衝突」。

(時報資訊)