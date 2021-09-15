【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數210.04點，跌2.09點；總計197家漲、432家跌、95家持平；委買6655530張、委賣4310147張；總成交值379.91億元。

(時報資訊)

#櫃買市場 #加權指數

延伸閱讀