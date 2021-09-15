【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17354.90點，跌80.00點；總計231家漲、603家跌、133家持平；委買26286925張、委賣18124967張；總成交值1417.48億元。

(時報資訊)

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