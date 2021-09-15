【時報記者任珮云台北報導】奢侈品兩大產業精品與運動品牌自8月初創高後，近期受到中國共同富裕政策帶來精品股短期股價壓抑，Delta變種病毒影響越南運動品生產力造成運動品牌也見回檔，永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，近期為精品族群消息淡季，精品與運動品牌股皆進入低檔沉潛期，建議把握回檔整理期從容布局，趁機打造長線部位基礎。

中國「共同富裕」計畫引起境內外資本市場熱議，歐洲四大品牌LVMH集團、開雲（Kering）、愛馬仕（Hermes），以及歷峰集團（Richemont）等精品股價帶來這波少見的修正幅度，主因消化自今年初以來較大波段上漲後回調，與中國政策帶來精品股的短暫不安情緒。

羅嘉德指出，在即將進入第四季消費旺季，同時距離10月中旬第三季業績公告仍有近一個月時間之際，建議投資人維持低檔布局策略，由於精品族群修正期較晚啟動，加上財報空窗期，短線利空影響信心評價面，長線來看，中國「共同富裕」政策方向並不會對中國富豪消費行為造成重大影響，但未來可望帶來境內中產階級人口倍增，也會促使奢侈品消費族群、消費力顯著提升，研判仍有利於奢侈品產業發展。

運動品牌則受疫情影響，越南在Delta病毒肆虐下，胡志明市實施封城禁足措施直到9月中旬，影響許多下游終端運動品牌生產線，包含Nike與Adidas等股價近期下滑修正，年底的消費旺季供貨是否受到衝擊受關注。

9月中旬Brand Finance公佈最新奢侈品牌價值排名，精品品牌包括Gucci、LV、Chanel、Cartier、Hermes、Dior等入前十大之列永豐投信指出，精品品牌在近兩年透過開發電子商務營銷管道，消費者對永續環保需求提升帶來的營運發展變革等，為精品品牌挹注新的發展前景與投資價值。

羅嘉德也說明，去年疫情高峰期，各大品牌陸續抽單的慘況不同，目前各大品牌完全沒有砍單跡象，龍頭運動品牌尚無可取代的對手，越壓抑買盤，往後反彈力道越強，而精品具備稀缺性，聚焦品牌認同度，買盤集中，精品品牌經營一直呈現提價又提量的趨勢，建議投資人應趁此波利空回檔，可分批進場再次打好長線配置部位基礎。

(時報資訊)