【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)近期題材不斷，除了蘋果新款iPhone 13系列即將推出，電動車轉型布局亦動作頻頻。多家投顧法人認為在電動車相關合作案不斷、蘋果進入拉貨旺季、鴻海科技日將至下，季營收成長動能將顯著恢復，維持「買進」評等、目標價130～156元區間不變。

鴻海股價7月中觸及120元波段高點後拉回，8月中下探102元後回穩，近期於106～113元區間盤整。今（15）日在題材激勵下開高後放量穩揚，上漲2.79％至110.5元，早盤維持近2％漲幅。不過，三大法人本周迄今持續賣超達9091張，其中外資賣超達9211張。

蘋果14日舉辦新品發表會，投顧法人認為新款iPhone 13系列雖然整體規模有限，使相關下游組裝廠的營收及股價利多受限，但看好在5G換機潮、華為禁令及價格持平誘因下，今年新機出貨估達8500萬支、年增8％，整體出貨量估2.25億支、年增14％。

投顧法人預期，蘋果新款iPhone 13系列仍由鴻海取得最高組裝訂單比重，領先地位維持不變。由於9～11月為新機出貨高峰，相關供應鏈可望受惠強勁拉貨動能，後續需持續追蹤新機預購等待天數、消費者反應及上市後首月蘋果訂單調整狀況。

此外，鴻海旗下鴻華先進將在第二屆「鴻海科技日」中將展出電動車開放平台MIH聯盟首款電動車，但車體外型近期意外遭網友提前曝光。對此，鴻海回應「很遺憾在運送過程中意外曝光，請大家10月18日鴻海科技日拭目以待」。

投顧法人認為，鴻華先進將在第二屆鴻海科技日展示推出的3款主力電動車，C級距及E級距車款將率先登場。而「C級距車款」為鴻華先進自主研發、以MIH電動車開放平台為基礎的首款乘用車，除強調舒適性及安全性，價格上也較為親民，可滿足一般家用客群。

而鴻海及泰國國家石油（PTT）14日透過線上儀式簽署合資協議，雙方將成立合資公司，攜手打造泰國電動車垂直整合生產據點，建構布局東盟電動車樞紐，而泰國東部經濟走廊（EEC）將是未來潛在設廠據點之一。

雙方合資公司將從設立新工廠開始，逐步建立製造生產系統、供應鏈管理和工程研發中心，長達5～6年的投資計畫金額估達10～20億美元規模。首階段規畫在2～3年間達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛產能。

整體而言，投顧法人認為鴻海科技日將至，相關電動車合作案不斷，看好新商業模式開創新獲利契機。同時，隨著蘋果進入新機拉貨旺季，季營收動能回復、營收環境亦有亮點，預期9月營收可望回升至5000億元以上。

(時報資訊)

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