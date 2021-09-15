大陸15日上午公布的8月份工業增加值、零售及固定資產投資增速全遜外界預期。大陸國家統計局表示，總體來看，8月份國民經濟繼續保持恢復態勢，但也要看到當前國際環境複雜嚴峻，境內疫情多點散發和汛情等自然災害對經濟運行的衝擊顯現，經濟恢復的基礎仍需鞏固。

香港信報報導，大陸國家統計局15日公布，2021年8月份，大陸全國規模以上工業增加值年增5.3％，較7月回落個0.2百分點，遜於市場預期增長5.8％。今年前8個月，大陸工業增加值年增13.1％，遜於市場預期增長13.5％。

8月份大陸社會消費品零售總額為人民幣（下同）3.44兆元，年增2.5％，比7月回落個2.1百分點，更遠遜於市場預期的7％。今年前8個月，大陸社會消費品零售總額28.12兆元，年增18.1％，遜於市場預期的升18.9％。

2021年前8個月，大陸全國固定資產投資34.69兆元，年增8.9％，略遜於市場預期的年增9％。分領域來看，基礎設施投資年增2.9％，比今年前7月回落0.7個百分點；製造業投資年增15.7％，比前7個月增0.2個百分點；房地產開發投資增長10.9％，比前7個月回落0.3個百分點。

另外，2021年前8月，大陸全國城鎮新增就業938萬人，完成全年目標的85.3％。8月全國城鎮調查失業率為5.1％，與7月份持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.3％，較7月份上升0.1個百分點。

大陸國家統計局對此表示，下一步，大陸要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，加快建構新發展格局，有效實施宏觀政策跨周期調節，鞏固拓展統籌疫情防控和經濟社會發展成果，保持經濟運行在合理區間，促進經濟高質量發展。

(時報資訊)