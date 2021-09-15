陸港兩地監管部門繼上周發布大灣區「跨境理財通」實施細則後，消息人士透露，中國人民銀行最快將在15日公布債券通「南向通」的啟動，估計債券「南向通」業務將於今年9月底前展開，初期可投資債券範圍是香港金管局的債務工具中央結算系統（CMU）所託管的港元及人民幣債券。

香港金管局發言人15日表示，債券通「南向通」的籌備工作已進入最後階段，會適時公布細節。

香港信報15日報導，消息人士透露，債券「南向通」或設有整體額度，由大陸負責監控，但未清楚是否有個別機構的管理額度。至於參與債券「南向通」的大陸機構投資者資格，首批將會是已經有境外投資資格的大陸機構如銀行、基金及保險公司，約有數十家，隨?發展日後再進一步開放。

至於可投資債券範圍，由於互聯互通要建立一些機制，基於跨境結算安排的技術問題，初期只可投資於CMU託管的港元債券及人民幣債券，未來視乎情況再加入美元及歐元債券。

報導稱，目前不少大陸機構投資者已具有QDII（合格境內機構投資者）資格，而債券「南向通」開通初期可供投資的債券範圍有限，市場擔心會影響初期反應。

但市場人士認為，債券通與QDII機制並不相同，QDII要透過設立一個產品以進行跨境投資，投資策略和範圍要在設計產品時已制定，債券「南向通」則可隨時買賣，較為靈活。

此外，即使債券「南向通」初期可投資範圍較窄，但日後會逐步擴大，情況就如「北向通」，目前已成為境外投資機構投資大陸債市的主要通路之一，「南向通」亦然，最重要是先行開通，為長遠發展鋪路。預計債券「南向通」開通後，日後可投資範圍料覆蓋美元、歐元及其他市場，大量資金將從大陸流入香港投資債券，對香港債市發展將有莫大裨益。

(時報資訊)