去年民眾到郵局領取紙本振興三倍券高達1,068萬份，為了因應今年振興五倍券將上路，中華郵政公司已經做好準備。在紙本振興五倍券發放部分，規劃在今年10月30日前，採「先預約再領券」措施，而為了鼓勵民眾使用郵政VISA金融卡綁定數位振興五倍券，則是推出「數位五倍券綁定雙重抽」活動。

在紙本振興五倍券發放部分，為紓解窗口領券人流及縮短顧客等候時間，中華郵政公司規劃於今年10月30日前，採「先預約再領券」措施，民眾可於10月4日起至中華郵政公司全球資訊網振興五倍券預約專區或撥打預約客服專線（0800-700-199）預約3天後的領券日期，並自10月12日起開始領券，相關領券作業將視疫情狀況滾動調整。中華郵政公司歡迎民眾輕鬆預約，歡喜領券。

此外，中華郵政公司為鼓勵客戶使用郵政VISA金融卡綁定數位振興五倍券，推出「數位五倍券綁定雙重抽」活動，凡於今年12月31日前，成功綁定郵政VISA金融卡者，免登錄即可參加抽獎活動，獎項包括百貨公司商品禮券10萬元、健身魔鏡等，共計9,000多個中獎機會，且綁定順序前4萬名者，完成消費滿額扣款後，可享每名300元現金加碼回饋。另外，綁定「台灣Pay掃碼」的客戶，依綁定先後順序，分別享有每名800元、500元或300元現金加碼回饋，限額共計3萬名。

另為招募郵政VISA金融卡新卡友，推出專屬加碼回饋，凡於今年9月10日至10月5日間完成申請及領卡的全新卡友，以此卡成功綁定數位振興五倍券，完成消費滿額扣款後，每卡可享現金加碼回饋600元，惟不得重複領取郵政VISA金融卡綁定加碼回饋300元。

中華郵政公司表示，郵政VISA金融卡申辦手續簡便，年滿16歲之儲戶請攜帶國民身分證、儲金簿及原留印鑑（未滿20歲之未成年人另需檢附法定代理人父母雙方或監護人國民身分證及同意書）至各地郵局申辦，民眾可多加使用。

(時報資訊)