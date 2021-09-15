【時報記者沈培華台北報導】蘋果公司（Apple）今天舉辦新品發表會，推出4款新iPhone；由於台積電（2330）獨家供應新iPhone的A15晶片，法人看好台積電將是最大受惠者。

法人表示，蘋果A15仿生晶片是採用台積電強效版5奈米製程生產，隨著後續蘋果新iPhone上市拉貨，台積電營運可望受惠。

台積電受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，8月合併營收約為1374.27億元，月增10.3%，較去年同期增加11.8%，並為歷史次高，僅次於今年6月的1484.71億元，

台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約一成，將續創歷史新高；7月加上8月營收約為2619.85億元，由公司展望來看，推估9月營收約在1453.55億元至1537.25億元，有機會上看1500億元之上，挑戰單月營收新高。

台積公司第3季旺季營運樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，預估第3季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，也將再創單季營收新高。

蘋果今天推出4款新iPhone，包括iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，採用A15仿生晶片。市場預期，新iPhone規格符合市場預期，硬體規格變化不大，仍可望帶動換機需求。

台積電今年第1季度現金股利2.75元，即將於明(16)日除息，填息表現將受到市場關注。台積電今早股價走弱，一度達608元，下跌5元，使得台股今早開低走低。

(時報資訊)

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