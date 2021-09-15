【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國政府15日數據，由於當地8月勞動力參與率下降，失業率也從7月份的3.3%降至2.8%，優於市場預估值3.5%，也創2021年3月後之5個月新低。同時，工作機會也較2020年同期增加51.8萬個，並已連續6個月增加。

　韓國政府曾預估當地8月份勞動力市場會有惡化趨勢，因為大首爾在7月中旬還是在半封城狀態。

　由於韓國失業率已連續兩個月都優於市場預估來得低，就業市場好轉下，韓國央行也正考慮再次升息。

　而韓國8月勞動力參與率已降至62.8%，為3月以來的最低水平。由於勞動力是就業者與失業者兩者之總和，因此無論就業者或失業者增減，都會影響勞參率上升與下降。

2020年新冠病毒爆發以來迄今，韓國約有4波疫情發生，這幾波疫情中，勞動力參與率也有不同變化。

　首先，2020年2月，首波疫情時，勞參率為62.6%。同年8月第2波時，勞參率為62.4%。到了第3波則為62.8%，以上變化都不算大。但2021年元月時，當時韓國疫情嚴峻，勞參率一度下滑至60.9%，後來才又慢慢上升。

　不過，韓國財長卻看好當地景氣，並認為正在復甦中。

　此份報告也指出，零售與批發行業正受到影響，11.3萬人慘遭裁員。同時，製造業也有7.6萬人丟掉工作。不過，健保與社福的就業人數卻大幅增加24.3萬人，是因為韓國政府為救經濟的施政方向所致。

(時報資訊)

#就業 #失業率

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