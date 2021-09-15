光電科技工業協進會（PIDA）「臺中光谷論壇」16日將登場，今年主軸為「掌握創新升級、產業大發展」，擴及光電科技在ABCDE等領域相關議題，如Automotive方面，將由鴻海集團技術長魏國章演講MIH電動車的擘劃；PIDA董事長邰中和表示，透過臺中光谷論壇的舉辦，臺灣製造業能更掌握發展趨勢，為臺灣競爭力打造一個光學屏障。

臺中光谷論壇持續為光學、光電、機械、工具機、自動化等產業共構跨領域交流平臺，並促進產學合作與落實人才培育，以加速創新應用與產業升級。友嘉集團總裁朱志洋將以「疫情、中美爭霸之下全球多元布局與國際併購及產業鏈重組」為題演講，分享集團整合全球工具機產業的經驗，以及疫情與中美爭霸下產業鏈重組的趨勢。

隨後議題擴及光電科技在ABCDE等領域，除了Automotive議題焦點在MIH電動車外，Biomedical議題由臺大醫院新竹分院副院長詹鼎正分享高齡化社會生醫產業機會的見解；Computing則由中興大學教授郭華丞揭櫫量子計算所需之光電技術，在前瞻顯示器方面由工研院組長方彥翔報告Micro LED2.0，Energy方面由暨南大學校長武東星聚焦化合物半導體，碳中和Environment相關議題則由臺經院所長陳彥豪做剖析。

包括數位光學、超穎光學，和AR/VR，以及太空領域的應用，則分別由南方科技董事長陳怡然、舞蘊公司總經理高伯菘，和TAVAR（台灣虛擬及擴增實境產業協會）理事長彭子威，以及太空中心主任吳宗信等專家帶來精闢解說。

臺中光谷重要使命還包括促進產學合作與投資機會。中興大學產學聯盟營運長鄭富霖、中科管理局科長吳夏𡢅將分別介紹跨校科研產業化平臺，以及中科產業的發展現況。此外，跨世代人才議題亦為產業所重視，1111人力銀行總經理何啟聖將有著墨。

2021年第五屆的光谷論壇活動由光學公會、光電學會、光電協進會等三大公協學會主辦，並獲臺中市政府補助，和合盈光電贊助。2021年自動化與機器人協會、工具機暨零組件公會也加入「光谷委員會」合作備忘錄之簽署；PIDA表示，歡迎其他相關的公協學會或聯盟加入，如磐石會與中科產學訓協會將出席座談會，進行意見交流、為論壇做總結。

邰中和表示，臺中是光學與自動化工具機產業的重鎮，2021年上半年臺灣精密光學產值超過414億元，年增3％，為一穩健成長產業，並為地方帶來繁榮。透過臺中光谷論壇的舉辦，臺灣製造業能更掌握發展趨勢，為臺灣競爭力打造一個光學屏障。

(時報資訊)