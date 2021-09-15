【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國8月消費者物價指數（CPI）較7月上漲0.3%，不及市場預期的月漲0.4%；與去年同期相比則上漲5.3%，符合預期。8月核心CPI月漲0.1%，低於市場預期的月漲0.3%；與去年同期相比上漲4%，不及市場預期的年漲4.2%。美國8月民間部門每周平均實質所得增加0.3%。

2.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存減少543.7萬桶，遠超出市場預期的減少240萬桶。上周汽油庫存減少276萬桶，餾分油庫存減少289萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方油品庫存數據，市場預期，美國上周原油庫存減少354萬桶。

3.直逼而來的另一場風暴對墨西哥灣石油生產設施造成的破壞可能不及颶風艾達（Ida），周二紐約期油僅微升1美分或0.01%，收在每桶70.46美元，盤中最高升至71.22美元。倫敦布蘭特期油小漲9美分或0.12%，收在每桶73.6美元，盤中最高站上74.28美元。

4.美國通膨壓力緩解，使聯準會提前縮減購債計畫的可能性降溫，周二ICE美元指數尾盤微跌，報92.601。美國10年期公債殖利率下滑。

5.美元偏軟為國際金價帶來提振，周二紐約期金收漲12.7美元或0.7%，為每盎司1807.1美元，創下9月3日以來最高價。值得注意的是，鈀金期約價格重挫104.20美元或5%，報每盎司1975.6美元，為去年7月來首度跌破2000美元大關。鈀金是汽車製造的主要原料之一，分析師認為鈀金價格重挫，可能與全球汽車業因晶片供應短缺而減產有關。

(時報資訊)