在大陸政府打房調控政策持續發威下，大陸國家統計局15日上午表示，2021年8月份，大陸各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格月比回落或繼續下降。

新浪財經15日報導，國家統計局表示，8月份大陸一線城市新建商品住宅銷售價格月增0.3％，漲幅比7月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳月增分別為0.2％、0.4％和1.0％，廣州由7月上漲0.2％轉為下降0.1％。

一線城市二手住宅銷售價格月增0.2％，漲幅比7月下滑0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州月增分別為0.4％、0.2％和0.5％，漲幅比7月分別回落0.3、0.5和0.1個百分點；深圳月減0.4％，為連續4個月下降。

二線城市新建商品住宅銷售價格月增0.2％，漲幅比7月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格由7月月增0.2％轉為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格從7月月增0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格月減0.1％，為連續兩個月下降。

另一方面，8月份大陸一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增分別為5.7％和9.1％，漲幅比7月分別回落0.3和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增分別為4.4％和3.2％，漲幅比7月均回落0.3個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格年增分別為2.8％和1.9％，漲幅比7月分別回落0.5和0.4個百分點。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，2021年8月份，大陸各地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格月比、年比漲幅總體延續回落態勢。

(時報資訊)