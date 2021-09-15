【時報記者王逸芯台北報導】友訊(2332)發表mydlink智慧家庭新產品，推出全新DCS-8635LH 2K QHD 四百萬畫素旋轉式戶外無線網路攝影機，多種新功能包括採用多樣化AI偵測技術、2K超高解析度、H.265編碼標準等，搶攻家用網路攝影機市場。友訊下半年有鑑於缺料問題逐漸舒緩，加上新品助攻，營運力拚回溫。

缺料衝擊，使得友訊第二季營收降至33.69億元，季減少13.56%、年增加5.56%，單季每股虧損0.34元，累計上半年每股虧損0.24元。由於目前缺料逐漸緩解，友訊7、8月營收維持12億元之上，分別為12.34、12.37億元，故下半年隨著新品加溫，營運有機會逐步回穩。

友訊表示，隨著民眾越來越重視居家安全，網路攝影機已成為民生必需品，透過網路攝影機讓用戶遠端監測家中情形並守護居家安全。DCS-8635LH具備IP65防塵防水認證、提供2K QHD超高解析度、7米夜視，以及360度全景視角的電動旋轉鏡頭，相當適合在戶外環境使用，還可透過無線Wi-Fi雙頻或有線連接埠連網架設，用藍牙就可輕鬆完成安裝設定，讓安裝更為彈性。

在AI智慧偵測部分，DCS-8635LH可精準捕捉人體移動、車輛偵測、自動人體追蹤和玻璃破碎聲音偵測，當偵測到異常時，mydlink App將即時發出告警通知，保障居家安全。此外，影像採用最新H.265編碼標準，大幅降低所需網路頻寬及儲存空間，並且支援多元儲存方式，用戶可將連續錄影影像存放至記憶卡或支援ONVIF的裝置，或是將事件錄影檔案放在記憶卡、雲端，增加錄製和串流視訊影片的使用彈性。

(時報資訊)

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