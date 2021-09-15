大陸一名女子日前買了一些海螺回家煮來吃，沒想到卻突然咬到一個硬物，她急忙吐出來查看，發現是一顆顏色鮮豔的橘色珍珠，事後她找專家鑑定，對方竟開價每克拉2萬人民幣（約新台幣8.5萬）的高價要和她收購，不過女子表示，這顆橘色珍珠就是她的「幸運珠」，因此沒有打算賣出去。

綜合陸媒報導，居住在安徽省蚌阜市的陳姓女子近日到河北省秦皇島旅遊，在當地買了一些普通海螺，回家以後便把它們煮來吃，沒想到享用的過程中卻咬到一個硬物，女子吐出來一看，竟是一顆色澤鮮亮的橘色珍珠，看起來十分漂亮，女子並不知道這是什麼，不過婆婆看了卻告訴她這可能是一顆「美樂珠（Melo Pearl）」。

事後女子拍片將這段經歷PO上網，有不少網友也都留言告訴她，這顆珠子至少價值5萬人民幣（約新台幣21萬），於是女子便請專家幫忙鑑定，專家指出這的確是美樂珠，淨重2.6克，更表示願意用每克拉2萬人民幣（約新台幣8.5萬）的高價買下，不過被女子婉拒了。

陳姓女子透露，自己吃海螺當時就覺得不太對勁，牙齒甚至差一點咬斷，如今了解這顆珠子的價值後，女子也沒有想藉此大賺一筆，「不論這顆珠子是不是美樂珠，我都不會出售」，她還打算之後把這顆珠子製作成戒指或項鍊，當個「幸運珠」留念。

美樂珠又稱「龍珠」，出自海螺體內，不過因為無法人工培育，再加上數量非常稀少，大約5萬隻海螺才能產出1顆，若是想要開採到尺寸較大、品質優良的美樂珠，更是難上加難的任務，所以價格非常昂貴。

(時報資訊)