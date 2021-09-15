【時報記者任珮云台北報導】環球晶(6488)入選台灣指數公司新編「台灣全市場半導體精選30指數」，早盤環球晶股價一度重新站回9字頭，但900元的整數關卡待消化賣壓仍重，指數再回測5日線支撐。在準千金股中，環球晶的股價僅次於聯發科(2454)。

「台灣全市場半導體精選30指數」權重前10大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)、環球晶(6488)、聯詠(3034)、世界(5347)、譜瑞-KY(4966)。台灣全市場半導體精選30指數成分股依規則，每年3、6、9、12月定期調整4次。

環球晶3Q仍維持滿載能生產，客戶訂單能見度到2022年都可以看到非常強勁，在未來兩年內，矽晶圓的出貨量和營收方面都將有更大幅的成長。LTA價格開始提升，且合約長度拉長。

環球晶目前並未規畫全新產能，也就是在擴產上持謹慎態度，也訂下擴產須滿足的3大條件，一、價格漲至一定水準，二、80%以上產能簽LTA，三、更多預付款。

目前環球晶預估於2021年底前完成Siltronic併購案，市場認為最大阻礙為中國，但法人認為通過機率較高，目前中國矽晶圓自給率低，仍須仰賴國際大廠(樂晴智庫預估12吋幾乎全部進口、8吋自給率10%，6吋50%)。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意